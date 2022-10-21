Протягом двох тижнів українська ППО збила 85% "шахідів", які запустила Росія

Протягом останніх двох тижнів українським військовим вдалося збити 85% іранських дронів "Shahed-136", які запустила армія агресорки Росії.

Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, зростання результативності роботи українських військових у збитті дронів було лише питанням часу.

"Від першого застосування цих дронів у Куп'янську 13 вересня до нинішнього дня зрозуміло, що військовослужбовці та органи військового управління набули розуміння, як організувати взаємодію, прикриття на певних ділянках, якими силами та засобами ці дрони спочатку виявляти, а потім знищувати", - сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що збиття "шахідів" з автоматичної зброї є малоефективним. Ба більше - в густонаселених місцях це ще й небезпечно.

Варто зауважити, Ігнат розповів, що Іран має не менше десяти типів безпілотників, зокрема й ударні.

Іранські безпілотники в армії РФ

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе, хоч і заперечує це. Щоб зняти "звинувачення" про постачання, там заявляють про готовність до діалогу з Україною. У Кремлі також брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю іранських безпілотників.

Втім, російський чиновник у прямому ефірі на одному із пропагандистських державних каналів обмовився, що дрони-камікадзе РФ бере з Ірану.

До Криму прибули іранські військові, які навчають росіян користуватися дронами. Україна знає про їхнє перебування, а ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За співпрацю з агресоркою Росією Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану.

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