Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Протягом минулої доби бойовики двічі порушували "тишу": один боєць ООС отримав кульове поранення

Протягом минулої доби бойовики двічі порушували "тишу": один боєць ООС отримав кульове поранення

Операція об'єднаних сил / Facebook

Стан здоров’я пораненого – важкий.

Протягом минулої доби, 28 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це 29 червня у ранковому зведенні повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Станом на 7 годину ранку 29 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, біля Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120 калібру.

Новини світу: країни "Великої сімки" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі 

Новини світу: країни "Великої сімки" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі 