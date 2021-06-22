Протягом минулої доби в зоні проведення ООС бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

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Про це 22 червня у ранковому зведенні повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120 калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Станом на 7 годину ранку 22 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мар'їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА.

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