Протягом наступу у Вовчанську РФ втратила більшість бригади та "сточила" два танкові полки

Зараз російські окупанти змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.

Від початку наступу на півночі Харківщини російські війська втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади та "сточили" два танкові полки.

Про це речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів виданню LIGA.net.

Як повідомив Саранцев, від 10 травня окупанти втратили у Вовчанську більшу частину 138-ї мотострілецької бригади та "сточили" 83-й та 157-й танкові полки. Штатна чисельність мотострілецьких бригад у російській армії – до 5000 особового складу, а кількість техніки у танкових полках – 94 одиниці.

Речник угруповання військ "Харків" зазначив, що бригади російської армії на Харківському напрямку іноді втрачають по декілька десятків бійців на день. Підтвердженням цьому слугують і полонені, і радіоперехоплення окупантів.

На Харківщині РФ змушена вводити нові резерви

За словами Саранцева, зараз загарбники змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.

"Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей", – пояснив речник угруповання військ "Харків".

Він додав – якщо росіяни залучають резерви, то підтягують їх за "кілька годин". Водночас для перекидання підрозділу з іншого напрямку ворогу потрібно декілька діб.

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На думку Саранцева, навряд російські поповнення заходять у стовідсотковій комплектації. Водночас їхні втрати особового складу можуть сягати як 40%, так і більше. "За підручником", частина вважається небоєздатною у разі втрат у 30%.

Речник військових також повідомив, що Силам оборони України доводилося мати справу і раніше практично з усіма російськими підрозділами, які зараз воюють на Харківщині.

"Наприклад, 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту "відзначилася" мародерством у Київській області ще на початку широкомасштабного вторгнення. 18-та мотострілецька дивізія 11-го армійського корпусу також воювала на Харківщині у 2022 році. Практично всі вони так чи інакше брали участь у війні проти України", – зауважив військовий.

Нагадаємо, як повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, попри те, що російські війська знизили темп наступу на Харківщині, вони продовжують просуватися. Дуже часто ворог наступає декількома батальйонами "голої" піхоти без техніки та іншого озброєння.

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