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Протягом ночі та вранці окупанти понад сотню разів обстріляли прикордоння Сумщини

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Протягом ночі та вранці окупанти понад сотню разів обстріляли прикордоння Сумщини

Постраждалих попередньо немає, інформація про руйнування оновлюється.

Російські загарбники продовжують майже щоденні обстріли прикордонних територій Сумської області. Протягом ночі та зранку зафіксовано понад сотню ворожих обстрілів у шести громадах області.  

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, вчора о 23:30 внаслідок мінометного обстрілу (8 "прильотів") Білопільської громади було пошкоджено приватний житловий будинок та лінію електропередач (25 абонентів без електропостачання). Також постраждав автомобіль, в деяких будинках повилітали вікна. 

У Миропільській громаді від 2 ночі відбувся мінометний обстріл – нараховано 14 "прильотів". Обстріл продовжився зранку – 22 "прильоти" із САУ. Пошкоджені лінії електропередач та будинок сільради.

У Хотинській громаді вночі було 8 "прильотів". Мінометний обстріл продовжився о третій годин ночі – 16 "прильотів".

Шалигинська громада – о 07:33 здійснено 30 пострілів зі стрілецької зброї. О 08:00 також було зафіксовано 18 вибухів з міномету.

Середино-Будську громаду після 10 ранку ворог обстріляв 8 разів з міномету.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти встановили заборону на пересування мирних жителів.

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