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Протягом останніх двох тижнів ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині

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Протягом останніх двох тижнів ЗСУ звільнили три населені пункти на Херсонщині

Фото: Associated Press

Протягом останніх двох тижнів ЗСУ звільнили на Херсонщині від окупантів Іванівку, Лозове та Андріївку.

Українські захисники продовжують звільняти від загарбників українські землі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове. На цьому тижні звільнена Андріївка", - сказав Громов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсон вже до кінця літа. Стратегія визволення міста від окупантів шляхом їх "зморювання" дає результати, і досить успішні.

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