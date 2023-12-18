"Протягом року Україна втратить низку територій": експерт – про загрозу в разі припинення допомоги

Водночас Коваленко переконаний, що підтримка з боку партнерів повністю ніколи не припиниться. Можуть виникнути тимчасові затримки, але не повне заморожування постачання.

Повна відсутність допомоги для України від міжнародних партнерів вкрай негативно позначиться на ситуації у зоні бойових дій, і протягом року держава втратить низку територій на сході та півдні. На тлі просування окупантів Росія розгорне кампанію щодо примусу України до переговорів на своїх умовах.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів виданню Minval.az, коментуючи сценарії розвитку подій для Україні в разі припинення західної допомоги, які поширюють ЗМІ.

Якщо Україна залишиться без допомоги Заходу, існують три версії розвитку подій у війні – позитивна, негативна та реалістична. З позитиву – чимало затрофеїної у ворога військової техніки, а з негативу – швидке падіння української оборони та захоплення територій.

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Коваленко звернув увагу, що західні видання та аналітики навперебій почали публікувати матеріали, присвячені перспективам України у війні з Росією в разі припинення допомоги від партнерів. Аналітик нагадав, що дещо схоже відбувалося напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і після самого вторгнення. Йдеться про те, що Україні пророкували лише 96 годин на стримування російської армії. Потім ці терміни збільшилися до кількох тижнів, пізніше – до місяця.

"Жоден із них не підтвердився. Україна другий рік не лише успішно стримує російські війська, а й змогла зробити немислиме для багатьох аналітиків – звільнити частину окупованих територій. З іншого боку, зараз ситуація дещо інша і на цьому фоні є як позитивні версії розвитку подій, так абсолютно апокаліптичні, схожі на все ті ж 96 годин і пару тижнів", – зазначив аналітик.

Позитивний сценарій в разі припинення допомоги від Заходу

За словами Коваленка, позитивні сценарії здебільшого базуються на набагато більшій кількості затрофеїної українськими військами ворожої техніки, аніж переданій для ЗСУ західними партнерами.

Відповідно лише до документально підтверджених даних (фото та відео), українські бійці затрофеїли понад 2900 одиниць російської техніки. Оглядач зазначив, що підтверджені дані – це не фактичні дані, і вони завжди відрізняються набагато меншою кількістю.

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Зокрема, Сили оборони України захопили 597 російських танків, серед яких був і найсучасніші Т-90. В Україні вже сформовано цілу роту з танків Т-90 модифікацій А/АК/С/М "Прорив". ЗСУ також захопили 800 бойових броньованих машин ворога.

"Але в цьому райдужному сценарії є дуже важливий нюанс, а саме – переважна частина трофейної техніки потребує ремонту, часом із заміною унікальних запчастин, що виробляються тільки в Росії, а також боєкомплекту", – звернув увагу Коваленко.

Він додав, що насправді лише певна частина трофейної техніки швидко поповнила склад ЗСУ, інша частина – через певний час, і ще якась частина вже не зможе бути використана за призначенням. Тому, зазначив експерт, не слід переоцінювати трофейну компоненту і надавати їй порівнюваного з постачаннями західної техніки значення.

Негативний сценарій

"Негативні сценарії, з якими зараз можна ознайомитися, і зовсім відірвані від реальності ще більше, ніж позитивні. У них йдеться про дуже швидке падіння оборони України та захоплення територій у гранично стислі терміни. Але дилема полягає в тому, що в більшості випадків ці сценарії проєктуються на наступальні можливості російських окупаційних військ станом на лютий-березень 2022 року, без урахування значного погіршення цих показників на сьогодні", – йдеться у дописі Коваленка.

За його оцінками, Росія у війні проти України втратила свій наступальний потенціал. Так, 2022 року окупанти наступали на Київ угрупуванням у 40 тис. з території Білорусі, через Чернігівську, Сумську та Київську області, і змогли дійти до столиці. Але зараз російське угруповання у понад 40 тис. бійців уже другий місяць намагається оточити маленьке містечко Авдіївка, до якого від лінії бойових зіткнень треба було подолати від 1,5 до 2,5 км.

Військово-політичний оглядач вважає, що навіть з урахуванням зменшення боєздатності української армії, у російських окупантів ці показники вже не зміняться і аж ніяк не дозволять просуватися вглиб території України настільки швидко, як два роки тому.

"А тому все ж таки реальніший сценарій подій при припиненні підтримки України партнерами виглядає дещо інакше", – вважає експерт.

Реалістичний сценарій від Коваленка

Забігаючи наперед, Коваленко зазначив, що реалістичніший сценарій не відповідатиме дійсності, адже підтримка партнерами повністю ніколи не припиниться. На думку оглядача, можуть виникнути тимчасові затримки, але не повне заморожування постачання. Однак експерт все ж розглянув такий сценарій.

Якщо росіяни наступатимуть далі по всій лінії бойового зіткнення так, як зараз, – застосовуючи переважно піхотну компоненту – то ЗСУ за відсутності підтримки партнерів знижуватимуть кількість артилерійських пострілів на добу від 5-7 тис. до 1 тис. і менше.

"Власне виробництво боєприпасів зможе дозволити тримати цей рівень, але не забезпечить усіх потреб артилерії в обороні. Це дозволить російським військам, навіть превалюючою піхотною компонентою, але результативніше проводити наступ", – оцінив Коваленко.

Водночас він звернув увагу на те, що протягом усього 2023 року українські війська регулярно отримували від партнерів номенклатуру засобів, які практично не використовувалися на фронті. Йдеться про ПТРК Javelin, протитанкові NLAW і AT-4 та інші. Крім того, тривало виробництво високоефективного українського ПТРК "Стугна-П" та ПТУР до нього.

Аналітик повідомив, що всі ці засоби були витіснені з лінії зіткнення дронами, які стали прокляттям для російської техніки. Проте можна говорити про достатні запаси цих засобів, накопичених для ведення бою як на близьких, так і середніх дистанціях з російською технікою.

"Тобто проблеми для механізованої компоненти російських військ, навіть за зниження концентрації артилерійського вогню, як були, так і залишаться", – пояснив Коваленко.

"Проте стримування наступу російських військ буде поставлене під питання, і оборонний потенціал СОУ очікувано знизиться. Основними опорними рубежами стануть не лінії оборони, а природні перешкоди: річки, озера, регіони з контролем СОУ панівних висот, лісові масиви, а також населені пункти із щільною низькою та високоповерховою забудовою", – прогнозує оглядач.

За його оцінками, російське командування надалі прагнутиме вийти на адмінкордони Луганської та Донецької області та розвиватиме наступ у Харківській області з перспективою виходу до Дніпропетровської області. З урахуванням обмежених можливостей ворога, просуванням піхоти і великими втратами, вихід окупантів на Слов'янськ і Краматорськ може зайняти від пів року до року активних наступальних дій.

Водночас вихід росіян на правий берег Херсонської області за таких умов експерт вважає малоймовірним.

"Проте буде поставлене питання про перебування на лівому березі підрозділів СОУ, які останнім часом розширили плацдарм уздовж узбережжя. Цей плацдарм буде залишено", – додав Коваленко.

Щодо Запорізької області, то на думку експерта, українські війська втратять там контрольовану зону в районі Вербового-Роботиного, досягнуту за результатами літнього наступу. Це може спонукати росіян до активніших дій.

"Російська група військ "Запоріжжя" розгорне наступ на Оріхів та Гуляйполе. Проте дійти до самого Запоріжжя у них не вистачать ресурсу, з урахуванням сформованих у регіоні ліній оборони та рубежів", – оцінює оглядач.

Україна протягом року втратить низку територій

"Відсутність допомоги від міжнародних партнерів вкрай негативно позначиться на ситуації у зоні бойових дій і протягом року Україна втратить низку територій на сході та півдні країни. Це може посилити позиції Росії на геополітичній арені, і Москва на тлі просування своїх військ розгорне безпрецедентну кампанію щодо примусу України до переговорів на російських умовах", – прогнозує Коваленко.

Він додав, що фактично відсутність допомоги від партнерів позбавить Україну можливості формувати сили для контрнаступальних операцій. Українська оборона буде менш надійною через брак повного спектру необхідних засобі.

Водночас через піхотну компоненту, яка переважає у ворога, окупанти зазнаватимуть стабільно високих втрат. Це змушуватиме росіян проводити регулярні перегрупування та доукомплектування підрозділів, що також впливатиме на темпи їхнього просування. Це просування, якщо говорити про плани захоплення всього лівого берега річки Дніпро, може зайняти роки.

"Повторюся, такий сценарій можливий виключно за повної відсутності допомоги від Заходу, а це неймовірний варіант, про який здебільшого мріють російські пропагандисти, але зовсім не відповідає державним інтересам як США, так і Європейського союзу. Проте його розгляд наперед дозволяє Генштабу ЗСУ та військово-політичному керівництву підготувати план відповідних дій на випадок гіпотетичної кризи", – резюмував оглядач.

Нагадаємо, радник президента України Олег Устенко повідомив, що якщо на початку 2024 року держава не отримає від західних партнерів очікуваної фінансової допомоги, уряду доведеться застосувати план "Б".

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