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Протягом шести днів війни Україну залишили понад 800 тисяч осіб - ООН

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Протягом шести днів війни Україну залишили понад 800 тисяч осіб - ООН

УНІАН

Через російську агресію українці шукають прихистку в Європі.

Від початку повномасштабного вторгнення Москви, 24 лютого, з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тисяч людей.

Про це повідомила речниця Верховного комісара ООН у справах біженців Шабіа Манту.

"Протягом останніх шести днів Україну залишили 835 928 людей", — написала вона у Twitter.

Як повідомлялось, станом на вівторок, 1 березня, заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс заявила, що близько 677 000 людей втекли з України за “менш ніж тиждень” від початку вторгнення Росії, що почалося 24 лютого.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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