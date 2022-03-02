Протягом шести днів війни Україну залишили понад 800 тисяч осіб - ООН

Через російську агресію українці шукають прихистку в Європі.

Від початку повномасштабного вторгнення Москви, 24 лютого, з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тисяч людей.

Про це повідомила речниця Верховного комісара ООН у справах біженців Шабіа Манту.

"Протягом останніх шести днів Україну залишили 835 928 людей", — написала вона у Twitter.

Як повідомлялось, станом на вівторок, 1 березня, заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс заявила, що близько 677 000 людей втекли з України за “менш ніж тиждень” від початку вторгнення Росії, що почалося 24 лютого.