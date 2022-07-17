Протягом тижня до Білорусі прилетіли 15 військово-транспортних літаків ВКС РФ: хронологія та список машин

Тільки на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум 15 прильотів.

Від 9 липня до Білорусі прилітало щонайменше 15 російських військово-транспортних літаків.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму звіті.

Так, на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум:

10 прильотів Іл-76 ВКС РФ;

2 прильоти Ан-22 ВКС РФ;

3 прильоти Ан-124 ВКС РФ;

Ан-22 - найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, як мінімум частину цих літаків щось привезли до Білорусі, проте що саме, невідомо. В одних лише Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн"

До того ж, цього тижня до Білорусі вперше з квітня прилетів і полетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 ВКС РФ (RF-94268). Загалом він пробув на території Білорусі 5 днів 12 годин і працював у повітряному просторі РБ у супроводі винищувачів із Барановичів – тричі по 6 годин за цей час.

Серед напрямів, куди відлетіли або звідки прилітали ці літаки, можна виділити: Таганрог, Іваново, Твер і Анапу.

Хронологія активності військово-транспортної авіації РФ у Білорусі (всі прильоти та вильоти проводилися з військового аеродрому в Мачулищах):

9 липня

21:30 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86842);

22:46 Іл-76 ВКС РФ (RF-86842) відлетів до Іванова;

22:25 Вперше з квітня до Білорусі прилетів А-50 ДРЛО ВКС РФ (RF-94268);

22:40 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86048);

23:37 Іл-76 ВКС РФ (RF-86048) відлетів до Анапи

10 липня

05:00 Іл-76 ВКС РФ (RF-86842) прилетів з Іваново;

07:00 Відлетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86842);

08:30 Іл-76 ВКС РФ (RF-86048) прилетів з Анапи;

09:45 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-78791);

10:10 Іл-76 ВКС РФ (RF-86048) відлетів до Іванова;

22:53 З військового аеродрому в Мачулищах злетів працювати літак ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) і повернувся до Мачулищ о 05:10 (працював 6 год)

11 червня

12:25 Прилетів Ан-124 ВКС РФ (RA-82013);

13:45 Прилетів Ан-124 ВКС РФ (RA-82014);

20:50 Ан-124 ВКС РФ (RA-82013) відлетів до Таганрога;

21:20 Іл-76 ВКС РФ (RF-78791) відлетів до Таганрога

12 липня

18:45 Ан-124 ВКС РФ (RA-82014) відлетів до Таганрога

13 липня

11:01 З військового аеродрому в Мачулищах злетів працювати літак ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) і повернувся до Мачулищ о 17:15 (працював 6 год);

13:33 Ан-124 ВКС РФ (RA-82014) прилетів із Таганрога;

18:33 Ан-124 ВКС РФ (RA-82014) відлетів до Таганрога;

23:39 Прилетів Ан-22 ВКС РФ (RF-09309)

14 липня

00:26 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86851);

03:45 Ан-22 ВКС РФ (RF-09309) відлетів до Таганрога;

05:12 Відлетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86851);

05:23 Прилетів Ан-22 ВКС РФ (RA-09341);

09:07 Ан-22 ВКС РФ (RA-09341) у Твер;

11:01 З військового аеродрому в Мачулищах злетів працювати літак ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) і повернувся до Мачулищ о 17:27 (працював 6,5 год)

15 липня

10:30 Літак ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) відлетів з Мачуліщ до Анапи;

13:55 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86733);

16:20 Іл-76 ВКС РФ (RF-86733) відлетів до Іванова;

21:25 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86874);

21:40 Іл-76 ВКС РФ (RF-86733) прилетів з Іваново;

23:45 Полетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86733)

16 липня

00:00 Відлетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86874);

10:30 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-76720);

13:00 Іл-76 ВКС РФ (RF-76720) відлетів до Таганрога

Нагадаємо, російський президент збирає Державну думу РФ на позачергове засідання. За інформацією експертів, необхідність проведення позачергового пленарного засідання "пов'язана з тим, що накопичилися питання, які потребують негайного вирішення". Серед них – урядові ініціативи. Проте, які конкретно – не уточнюється.