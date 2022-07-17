Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Протягом тижня до Білорусі прилетіли 15 військово-транспортних літаків ВКС РФ: хронологія та список машин

Дата публікації
Перегляди
4124
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Протягом тижня до Білорусі прилетіли 15 військово-транспортних літаків ВКС РФ: хронологія та список машин

Фото: Associated Press

Тільки на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум 15 прильотів.

Від 9 липня до Білорусі прилітало щонайменше 15 російських військово-транспортних літаків.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму звіті.

Так, на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум:

  • 10 прильотів Іл-76 ВКС РФ;
  • 2 прильоти Ан-22 ВКС РФ;
  • 3 прильоти Ан-124 ВКС РФ;

Ан-22 - найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, як мінімум частину цих літаків щось привезли до Білорусі, проте що саме, невідомо. В одних лише Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу.

Моніторингова група
Моніторингова група "Беларускі Гаюн"

До того ж, цього тижня до Білорусі вперше з квітня прилетів і полетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 ВКС РФ (RF-94268). Загалом він пробув на території Білорусі 5 днів 12 годин і працював у повітряному просторі РБ у супроводі винищувачів із Барановичів – тричі по 6 годин за цей час.

Серед напрямів, куди відлетіли або звідки прилітали ці літаки, можна виділити: Таганрог, Іваново, Твер і Анапу.

Хронологія активності військово-транспортної авіації РФ у Білорусі (всі прильоти та вильоти проводилися з військового аеродрому в Мачулищах):

9 липня

  • 21:30 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86842);
  • 22:46 Іл-76 ВКС РФ (RF-86842) відлетів до Іванова;
  • 22:25 Вперше з квітня до Білорусі прилетів А-50 ДРЛО ВКС РФ (RF-94268);
  • 22:40 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86048);
  • 23:37 Іл-76 ВКС РФ (RF-86048) відлетів до Анапи

10 липня

  • 05:00 Іл-76 ВКС РФ (RF-86842) прилетів з Іваново;
  • 07:00 Відлетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86842);
  • 08:30 Іл-76 ВКС РФ (RF-86048) прилетів з Анапи;
  • 09:45 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-78791);
  • 10:10 Іл-76 ВКС РФ (RF-86048) відлетів до Іванова;
  • 22:53 З військового аеродрому в Мачулищах злетів працювати літак ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) і повернувся до Мачулищ о 05:10 (працював 6 год)

11 червня

  • 12:25 Прилетів Ан-124 ВКС РФ (RA-82013);
  • 13:45 Прилетів Ан-124 ВКС РФ (RA-82014);
  • 20:50 Ан-124 ВКС РФ (RA-82013) відлетів до Таганрога;
  • 21:20 Іл-76 ВКС РФ (RF-78791) відлетів до Таганрога

12 липня

  • 18:45 Ан-124 ВКС РФ (RA-82014) відлетів до Таганрога

13 липня

  • 11:01 З військового аеродрому в Мачулищах злетів працювати літак ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) і повернувся до Мачулищ о 17:15 (працював 6 год);
  • 13:33 Ан-124 ВКС РФ (RA-82014) прилетів із Таганрога;
  • 18:33 Ан-124 ВКС РФ (RA-82014) відлетів до Таганрога;
  • 23:39 Прилетів Ан-22 ВКС РФ (RF-09309)

14 липня

  • 00:26 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86851);
  • 03:45 Ан-22 ВКС РФ (RF-09309) відлетів до Таганрога;
  • 05:12 Відлетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86851);
  • 05:23 Прилетів Ан-22 ВКС РФ (RA-09341);
  • 09:07 Ан-22 ВКС РФ (RA-09341) у Твер;
  • 11:01 З військового аеродрому в Мачулищах злетів працювати літак ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) і повернувся до Мачулищ о 17:27 (працював 6,5 год)

15 липня

  • 10:30 Літак ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) відлетів з Мачуліщ до Анапи;
  • 13:55 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86733);
  • 16:20 Іл-76 ВКС РФ (RF-86733) відлетів до Іванова;
  • 21:25 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86874);
  • 21:40 Іл-76 ВКС РФ (RF-86733) прилетів з Іваново;
  • 23:45 Полетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86733)

16 липня

  • 00:00 Відлетів Іл-76 ВКС РФ (RF-86874);
  • 10:30 Прилетів Іл-76 ВКС РФ (RF-76720);
  • 13:00 Іл-76 ВКС РФ (RF-76720) відлетів до Таганрога

Нагадаємо, російський президент збирає Державну думу РФ на позачергове засідання. За інформацією експертів, необхідність проведення позачергового пленарного засідання "пов'язана з тим, що накопичилися питання, які потребують негайного вирішення". Серед них – урядові ініціативи. Проте, які конкретно – не уточнюється.

Читайте також:

Наступна публікація