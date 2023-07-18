Протягом тижня ні Україна, ні Росія не досягли значних успіхів на фронті - розвідка Британії

Протягом останнього тижня і Україна, і Росія досягли незначних успіхів на різних ділянках, бої тривають на багатьох ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті від британської розвідки у вівторок, 18 липня.

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"На північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси на захід від Кремінної. А Україна продовжує докладати значних зусиль навколо контрольованого Росією Бахмута.Тут російські сили, ймовірно, слабкі, але поки що тримаються. Далі на південь у Донецькій області, особливо в районі Авдіївки, російські сили продовжують спроби локальних штурмів, але безуспішно", - інформують західні розвідники.

Щодо ситуації на півдні, то Україна продовжує атаку щонайменше на двох напрямках. Як припускає британська розвідка, ЗСУ навряд чи прорвалися до основних рубежів оборони Росії.

"У цьому районі Росія, ймовірно, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти свою критичну здатність вогню непрямим наведенням", - йдеться у повідомленні.

Також розвідка Британії додає, що у Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі річки Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту. Це, своєю червго, є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, "стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу", підсумували розвідники.

Нагадаємо, на сході ситуація залишається складною, проте контрольованою. Сили оборони зупиняють просування ворога на Бахмутському напрямку, але противник перекидає резерви. Основі зусилля окупанти тримають на Куп'янському напрямку, де українські військові - в обороні.

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