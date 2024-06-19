Провал мобілізації, шанси України на перемогу та вихід з Авдіївки: головне з інтерв'ю комбата 3-ї штурмової

Дмитро Кухарчук розповів про ситуацію на фронті та чому РФ не зацікавлена у переговорах про припинення війни.

Дмитро Кухарчук, командир другого батальйону Третьої штурмової бригади, яка брала участь у битві за Бахмут, а восени 2023 року звільняла Андріївку, в інтерв'ю "Українській правді" зробив прогноз щодо перемоги України у війні, у якому разі Росія може дійти до Дніпра та чому мобілізація не принесла результатів.

ТСН.ua. зібрав головні тези з інтерв'ю військового.

"Ми програємо цю війну"

Дмитро Кухарчук зробив невтішну заяву про ситуацію на фронті. За його словами, станом на зараз Україна програє війну проти окупаційної армії Росії.

"Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Багато хто говорить: все нормально, зараз ми мирний договір укладемо з Росією, буде статус-кво, і розсосеться. Основне питання: навіщо це РФ?", - зазначив військовий.

"Росія може дійти до Дніпра, якщо не відчує спротиву"

За словами комбата, розвіддані свідчать, що окупанти хочуть створити 20-кілометрову зону для унеможливлення наступу українських підрозділів на Бєлгородщину і на інші сусідні області.

Кухарчук наголосив, якщо противник не відчує спротиву, він може дійти до Дніпра і далі. Тому будь-який план – це план-мінімум.

Щодо загрози для міста Харкова, командир батальйону зазначив, що в найближчий місяць він не бачить загрози, але в найближчі пів року – так.

"Тенденції нам нічого хорошого не передвіщають"

Командир другого батальйону 3- штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, що чекає на Україну попереду. За його словами, тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони – негативні.

"Ми завжди для того, щоб сподіватися на щось хороше, сподіваємося не на себе, а на західних партнерів чи на Бога, чи ще на когось…Але в даному випадку, я скажу: дай Бог, щоб були якісь чорні лебеді, які пролетять і все-таки матимуть силу для якихось змін. Оті тенденції, які існують сьогодні, нам нічого хорошого не передвіщають. Тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони негативні", - зазначив він.

Однак Дмитро Кухарчук наголосив що у нас ще є запал для боротьби, і є багато людей, які готові боротися.

"І просто так ворогу ми Україну не віддамо", - підкреслив командир батальйону.

"У противника немає цілей і завдань взяти" якусь область України

Комбат 3-ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук вважає, що в армії РФ немає конкретних завдань із взяття областей України. На його думку, "вони будуть йти, поки ми їх не будемо зупиняти".

Він додав, що ймовірне взяття Часового Яру росіянами "означає не більше, ніж взяття Часового Яру". Він закликає суспільство не "драматизувати" цей момент.

"Імовірне взяття Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська означає не більше, ніж взяття цих населених пунктів. Наскільки це критично? Критично. Але якщо говорити відверто, будь-який населений пункт нічим не важливіший за інший населений пункт. Так, у Часіку є висоти, але так само в Костянтинівці є висоти. Тому драматизувати момент абсолютно не потрібно", - пояснив військовий.

За його словами, зараз Часів Яр, Вовчанськ, напрямок Райгородки, Запорізький напрямок – це тактичні наступальні операції противника, "які мають собі на меті повне знищення спочатку лівобережної, а потім всієї України".

Мобілізація пенсіонерів – не вихід із ситуації

Дмитро Кухарчук зазначив, що бачить мобілізацію пенсіонерів – людей віком до 57 років, але "це не вихід із ситуації". На його думку, в Україні нові механізми мобілізації для пошуку додаткових сил ухвалюються надто пізно. І після місяця дії нового закону про мобілізацію результатів не видно.

Комбат звернув увагу на те, що росіяни відправляють на війну проти України африканських студентів, але це не означає, що в РФ закінчилися свої солдати. Просто росіяни доволі вчасно знайшли ще один механізм мобілізації, коли їм якраз потрібен додатковий ресурс.

"У нас, на превеликий жаль, все ухвалюється занадто пізно. Наприклад, я наразі займаюся мобілізацією ув'язнених. Для прикладу: в 2022 році, і за словами адміністрації колонії, і за словами ув'язнених, 97-98% ув'язнених готові були йти воювати. Сьогодні, враховуючи всі обмеження, 15-20% ми зможемо набрати", – оцінив Кухарчук.

Він також відповів на запитання, чи бачить результат після того, як минув місяць від набуття чинності законом про посилення мобілізації:

"Чесно, не бачу. Я бачу кол-центри, які працюють, які розводять на гроші європейців. Бачу правоохоронні органи, які їх кришують. Бачу народних депутатів, які їх кришують".

Вихід ЗСУ з Авдіївки: дві тисячі військових могли опинитися в оточенні

Дмитро Кухарчук розповів, що військові 3-ї штурмової бригади стримували противника в Авдіївці протягом 10 днів. Від ефективності їхніх дій залежала доля майже двох тисяч військових. А таких операцій у Збройних сил України не було.

"Ми розуміли, що якщо ми посипемося, то півтора-двотисячне угруповання українських військ опиниться в повному оточенні. І це була найважча операція", - розповів Кухарчук.

Він також зазначив, що їм довелося дочекатися повного виходу українських військ з Авдіївки, і тільки після цього його батальйон виходив звідти.

Кухарчук уточнив, що тоді на українських військових наступало сім бригад противника, і інтенсивність боїв була найвищою за всю історію війни.

"Було дуже важко, було дуже морально важко. Але нам є чим пишатися. Ми цю історію докрутили до кінця з мінімальними втратами. І жодного пораненого ми не залишили в Авдіївці", - зазначив комбат.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині.

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