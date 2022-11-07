Провал на полі бою змушує Путіна сигналізувати про готовність до переговорів – Жданов

Президент Росії Володимир Путін змінив свою позицію і відчайдушно хоче переговорів з Україною. Адже він усвідомлює, що російська армія зазнає поразки на полі бою, а військова міць – нерівносильна.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Офіцери намагаються донести до Путіна реальну картину справ і пояснюють, що ЗС РФ на сьогоднішній день втратили наступальний потенціал повністю, а завтра вони втратять і оборонний потенціал. Навіть той мільйон мобілізованих, яких Путін мріє зібрати, не воюватиме. Вони просто розбіжаться. Путін це розуміє і говорить про те, що він готовий до переговорів. Це ж повторюють і його чиновники Пєсков, Лавров і так далі. В принципі, вони навіть згодні переговори провести з нашим президентом. Раніше вони його не бачили взагалі як сторону. Для Путіна важливі не сенс і зміст цих переговорів, а факт. Справа в тому, що однією з умов буде тимчасове припинення вогню, що гарантує Путіну відстрочку програшу в цій війні", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, на думку міжнародного оглядача Івана Яковини, найімовірніше, до зими російські війська відійдуть з Херсона, а Путін заявить про "перемир’я".

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