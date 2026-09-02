Володимир Путін / © Associated Press

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Провал російської армії на Запорізькому напрямку змусив диктатора Володимира Путіна зробити ставку на Донеччину.

Таку думку висловив в етері Київ24 військовий експерт Іван Тимочко.

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На його думку, для Кремля Донецький напрямок зараз має стратегічне значення, адже новий провал може вдарити по позиціях російського командування.

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«Те, що Донеччина для Путіна — пріоритетна, це однозначно, тому що це пов’язано з тим, що Герасимов (начальник Генштабу РФ — ред.) провалив наступ на Запорізькому напрямку, а він разом з ним анонсував цей напрямок як стратегічний, а Путін — Донецький. І зараз означатиме, що якщо і там провалиться наступ російських військ, тоді неможливо буде скинути провал на бездарність чи вину на Герасимова», — підкреслив експерт.

Він вважає, що Путіну важливо показати хоча б мінімальні результати перед наступною військовою кампанією.

«Ми говоримо, насправді, про весняно-літню кампанію, зразка 26-го року, тому Путіну буде легше, якщо там, скажімо, якісь хоча б мінімальні успіхи будуть на Донеччині, а не провальні, як на Запорізькому напрямку, коли вони почали відступати на Дніпропетровщині», — пояснив Тимочко.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, керівник Українського центру вивчення окупації та колишній чиновник Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ознаки, які свідчать, що армія РФ готує новий наступ на півдні України. За його даними, росіяни будують бетонні укріплення вздовж лінії фронту на напрямку Гуляйполе — Пологи.

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За інформацією американських аналітиків, противник хоче закріпитися на Сумщині та біля Костянтинівки. Тим часом Сил оборони проводять контратаки на Лиманському й Боровському напрямках, зриваючи плани ворога щодо оточення ключових міст Донбасу.

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