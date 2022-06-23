Провал паспортизації: у Херсоні російські "аусвайси" не хочуть брати навіть в'язні колонії, їм погрожують

На Херсонщині окупанти і колаборанти провалили завдання своїх кремлівських господарів - роздати місцевому населенню російські паспорти.
На нещодавно захоплених територіях українці, попри тиск і погрози, відмовляються брати російські паспорти. Тому окупанти змушують ув’язнених "Північної виправної колонії №90" у Херсоні, аби хоч ті отримали російські "аусвайси".
Про це інформує сайт Центру національного спротиву.
За інформацією видання, окупанти почали тиснути на ув’язнених "Північної виправної колонії №90" у Херсоні, щоб ті писали заяви на отримання російських паспортів.
Українська розвідка зазначає, що через спротив місцевого населення у Херсонській області окупанти і колаборанти не можуть виконати вимоги Кремля щодо паспортизації регіону.
"В окупантів надто низькі показники. Відтак вони вирішили паспортизувати ув’язнених", – йдеться в повідомленні.
Проте навіть ув'язнені не бажають отримати російські "аусвайси", тому усім, хто відмовився, окупанти погрожують розправою.
Раніше у Міноборони розповіли про тиск росіян на українців з окупованих територій для отримання паспортів РФ.
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