Провал під Вугледаром підірвав віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ - ISW

Російські військові готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак противник не має необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції ресурсів.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

За словами аналітиків, російські мілблогери виглядають деморалізованими через перспективи Кремля здійснити великий наступ. Водночас звинувачують чиновників адміністрації президента РФ в створенні недосяжних очікувань.

"Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія вже почала свій великий наступ, з яким в агресора виникли проблеми.

Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив про безуспішний наступ РФ поблизу Вугледара: ворог зазнає лише втрат. Однак ще зарано говорити про провал російської атаки. Росіяни зараз накопичують сили на півдні Запорізької області та на території Луганської області.

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