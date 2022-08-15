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Провал із захоплення Донецької області Росія розцінить як невдачу в цілях в Україні - британська розвідка

Провал із захоплення Донецької області Росія розцінить як невдачу в цілях в Україні - британська розвідка

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Провал із захоплення Донецької області Росія розцінить як невдачу в цілях в Україні - британська розвідка

Фото: УНІАН

Росія перебуває на етапі планування проведення "референдуму" про приєднанню "ДНР" до Росії.

Кремль, ймовірно, сприйме провал військових із захоплення всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.   

У відомстві зазначили, що 11 серпня пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що "очільник ДНР" Денис Пушилін заявив, що дата проведення "референдуму про приєднання "ДНР" до Росії" буде оголошена після "повного звільнення ДНР".

При цьому в червні журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування "ДНР" з проведення такого "референдуму" і забезпечення того, щоб не менше 70% голосів було "віддано" за приєднання до Росії.

"Цілком ймовірно, що Росія перебуває на етапі планування проведення референдуму, хоча поки неясно, чи прийнято остаточне рішення про проведення голосування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ російських окупантів у напрямку Пісків та Первомайського на Донеччині.

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