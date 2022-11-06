Провальна атака окупантів: ЗСУ показали знищення та втрати ворога (відео)

Армія Російської Федерації втратила близько 30 людей особового складу внаслідок невдалої атаки проти військових ЗСУ у неділю, 6 листопада.

Відео у Facebook оприлюднила 10-та гірсько-штурмова бригада ЗСУ.

Збройні сили України ліквідували близько 30 окупантів. В ЗСУ наголосили, що російські командири ставлять до своїх солдат, як до "гарматного м‘яса".

"Ставлення командирів до людей, використання людського ресурсу як "гарматного м’яса", без перебільшень. Докази їхньої нікчемності та ненавченості. Сидять такі, думають: "Третя рота! О п’ятій ранку висуваєтеся на штурм". Висунулися… Це один із їхніх наступів, всього один. Такі відбуваються щодня", - йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни і станом на 6 листопада армія Російської Федерації втратила близько 75 930 солдат у війні проти України.

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