Провальний наступ: на оперативних напрямках росіяни отримують “по зубах” від ЗСУ

Повторний наступ, про який говорили західні аналітики та українське вище військове керівництво, не є успішним.

На різних напрямках окупанти отримують “по зубах” від ЗСУ. Проте важкі бої точаться в Бахмуті.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

Під Вугледаром противник зазнав великих втрат у техніці та живій силі. На Запорізькому напрямку ворог також не має успіхів. На Лиманському напрямку атаки продовжуються, але ворожа армія не має необхідного озброєння.

“Наступ на Запорізькому напрямку заглох. На Лиманському напрямку вони продовжують атакувати дрібними групами, без техніки, а на окремих ділянках стали в оборону. На Бахмутському напрямку продовжується наступ РФ, але якими силами. “Вагнерівці” там кинули вже в атаку свої кадрові частини. Їхній наступ скасувався за рахунок шаленого спротиву ЗСУ”, - розповів Євген Карась.

Нагадаємо, що наразі ситуація в Бахмуті на Донеччині критична. Щобільше - найближчі тижні стануть вирішальними.

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