Провал літнього наступу РФ: що пишуть іноземні ЗМІ та експерти

Війна в Україні / © Associated Press

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Літній наступ Росії, який очікувався як масштабний прорив, перетворився на серію локальних атак з мінімальними результатами.

Іноземні медіа зазначають, що наступ став «провальним», адже РФ не досягла жодної зі стратегічних цілей.

Своєю чергою експерти вказують на критичні помилки РФ — від браку підготовлених підрозділів до виснаження ресурсів. Пропри це, українські військові наголошують, що у ворога ще достатньо ресурсів для продовження війни.

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Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Провальний літній наступ росіян

Росія розпочала інтенсивний літній наступ на кількох напрямках, але вже за кілька тижнів його ефективність різко впала, пише The Telegraph. Видання зазначає, що окупанти застосовували комплексні удари — ракетні обстріли, дрони та масовані піхотні атаки на фронті від Сум до Дніпропетровщини.

Спочатку у травні темпи просування сягали 5,5 квадратної милі на день, проте до червня наступ втратив динаміку.

Аналітики ISW пояснюють, що літній наступ росіян — це лише продовження весняного без додаткових ресурсів.

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Це підтверджується тим, що на Сумщині російські війська не змогли взяти Юнаківку чи розпочати артилерійський обстріл Сум.

Окрім того, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що на Сумському напрямку не очікується серйозних зрушень, оскільки росіяни, попри перекидання резервів і чисельну перевагу, не зможуть подолати українські фортифікації без додаткових десятків тисяч бійців, а їхні дії нагадують торішній невдалий наступ на Харківщину.

Експерт наголосив, що без підсилення армії окупанти не зможуть докорінно змінити ситуацію на Сумщині. Він зазначив, що якби така можливість була, росіяни б уже її використали.

На Донеччині ситуація також складна — обмежене просування між Покровськом і Костянтинівкою, але для штурму Краматорська, за оцінками військових, РФ потребує щонайменше 100 тисяч додаткових бійців. Проблеми окупантів полягають у слабкій підготовці піхоти та розпорошених по всій лінії фронту ресурсах.

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Тим часом про безрезультатне просування армії РФ пише й видання CNN. Проте там зауважують, що Москва продовжує збільшувати тиск: скупчує війська, активізує дрони і витрачає рекордні суми на війну.

Масштабні проблеми в армії РФ

Західне видання Washington Post підкреслює, що попри чисельну перевагу в людях і техніці, просування РФ залишається дуже повільним, а експерти пов’язують це з хронічними проблемами російської армії, включно з корупцією та неефективністю командування.

Окрім того, часто масовані атаки РФ завершуються великими втратами.

Своєю чергою військові блогери повідомляють про фальшиві звіти щодо «звільнення» селищ, самогубства поранених, примусові атаки без підтримки, корупцію командирів і моральний розпад армії — п’янство, наркотики, дезертирство.

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Експерти також зазначають, що новобранців набирають з соціально вразливих груп — людей із хворобами, залежностями або зайвим віком.

Попри великі витрати на армію, солдати часто купують спорядження своїм коштом або через волонтерів. Суспільство ж усе більше втомлюється від війни та постійних зборів, зазначає WP.

Зокрема, там наголошують, що наступ на Суми був пріоритетним для окупантів, однак він практично зупинився.

Washington Post зазначає, що без нової хвилі мобілізації або додаткових підрозділів з інших країн реального прориву не буде.

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Що кажуть військові

Військовий Кирило Сазонов зазначає, що росіяни продовжують наступати на фронті, але малими темпами: за півтора місяця ворог просунувся лише на 94 км², що є найгіршим результатом за весь період.

«Це за весь час активного наступу останніх півтора місяця — найгірший результат. І ми можемо говорити про те, що противник почав буксувати», — зазначив Сазонов.

На Сумщині штурми окупантів також провалилися — Юнаківку не взяли, десантників відвели через втрати. На Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація напружена, але ЗСУ контратакують.

Військовий наголосив, що найбільша «концентрація окупантів» спостерігається на Покровському напрямку, однак там проривів немає.

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Проте фронт не «посипався»: за вихідні росіяни захопили лише 900 м² біля Малинівки (Запоріжжя). Окрім того, військовий зауважив, що наразі рано говорити про провал «літнього наступу» росіян.

Тим часом речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов прокоментував публікації іноземних медіа про провальний літній наступ РФ. В ефірі телемарафону він зазначив, що це може стосуватися лише Сумського напрямку.

За його словами, ворог продовжує активно діяти на інших напрямках, а також намагається просунутися на північ.

«Це означає, що росіяни підуть або на Костянтинівку, або можуть атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію уже зі східного напрямку, або робити це одночасно», — повідомив Трегубов.

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Загроза наступу залишається

Як зазначає CNN, найзапекліші бої точаться біля Покровська — там уже 111 тисяч російських військових, що на 40 тисяч більше, ніж у грудні.

Видання зауважує, що попри заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про зупинку літнього наступу РФ, ситуація напружена.

Росіяни продовжують атакувати на межі Донеччини та Дніпропетровщини, заявляють про «взяття» сіл. Своєю чергою DeepState попереджає — оборона поступово руйнується.

Кремль досі хоче захопити Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину, але це може затягнутися на роки. Трамп поки не сприяє мирним перемовинам.

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Тим часом з наземними атаками триває дронова війна — не менш загрозлива та масштабна, зазначає CNN.

Дрони перетворилися на головну зброю масових ударів — і на передовій, і в глибокому тилу. Зокрема, вони ускладнюють знищення ворога, і РФ має перевагу у волоконно-оптичних дронах, які важко виявити.

Навіть після жахливих втрат Росія зберігає можливість утримувати в Україні армію у пів мільйона солдат.

Попри довгострокові демографічні та економічні проблеми, вона продовжує повільно просуватися, формуючи нові підрозділи, які чисельністю переважають українські.

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Своєю чергою військовий оглядач Олексій Гетьман попереджає, що через провальний наступ росіяни підсилюватимуть свою армію всіма можливими способами та збільшать атаки по цивільних.

«Щоб посіяти паніку, окупанти, ймовірно, збільшуватимуть атаки на наші цивільні міста, буде дуже активно використовуватися інформаційна складова, тобто буде багато вкидів», — зазначив він.

Також Гетьман зазначив, що російський наступ 2025 року йде гірше, ніж 2024-го, і вже до 2026-го у них не залишиться ресурсів для нової масштабної наступальної кампанії.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Там наразі сконцентроване значне російське угруповання військ і відбувається найбільша кількість штурмів.

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