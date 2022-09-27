"Провели операцію зі згортання": ЗСУ ліквідували полковника та трьох лейтенантів РФ

В Україні ліквідували російського полковника, лейтенанта та двох старших лейтенантів.
Українські захисники ліквідували російського полковника Андрія Бризгаліна, лейтенанта Євгенія Нагуськіна та старших лейтенантів Івана Колишенко й Олега Ташматова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Телеграмі.
За його словами, усі четверо "успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку". А полковника Бризгаліна "прикопали як завжди, по тихому".
Нагадаємо, упродовж доби 26 вересня підрозділи ЗСУ на південному фронті завдали відчутних втрат ворогові, зокрема, потопили ворожу баржу та ліквідували чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.
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