"Провели операцію зі згортання": ЗСУ ліквідували полковника та трьох лейтенантів РФ

В Україні ліквідували російського полковника, лейтенанта та двох старших лейтенантів.

Українські захисники ліквідували російського полковника Андрія Бризгаліна, лейтенанта Євгенія Нагуськіна та старших лейтенантів Івана Колишенко й Олега Ташматова

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Телеграмі.

За його словами, усі четверо "успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку". А полковника Бризгаліна "прикопали як завжди, по тихому".

Нагадаємо, упродовж доби 26 вересня підрозділи ЗСУ на південному фронті завдали відчутних втрат ворогові, зокрема, потопили ворожу баржу та ліквідували чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.

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