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Провідні виробники суднових двигунів розірвали звʼязки з Росією

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Провідні виробники суднових двигунів розірвали звʼязки з Росією

Рішення прийняті через війну в Україні.

Фінська Wartsila, провідний виробник суднових двигунів, призупинила роботу з РФ. А німецька MAN Energy Solutions переглядає контракти, посилюючи торговий тиск на Москву.

Про це пише Reuters. 

“Wartsila призупинила всі поставки та продажі в РФ та Білорусь через війну в Україні”, - сказав представник компанії. 

Зокрема, припинено навчання з використання двигунів та суднових технологій для російських компаній.

MAN Energy Solutions також призупинила навчання з використання свого обладнання в Росії, повідомили два джерела видання. Речник компанії заявив, що компанія "на 100% виконує введені санкції".

"Всі існуючі контракти та замовлення, пов’язані з Росією, мають переглядатися в кожному окремому випадку", - сказано у заяві MAN Energy Solutions. 

Нагадаємо, працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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