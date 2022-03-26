Провідні виробники суднових двигунів розірвали звʼязки з Росією

Рішення прийняті через війну в Україні.
Фінська Wartsila, провідний виробник суднових двигунів, призупинила роботу з РФ. А німецька MAN Energy Solutions переглядає контракти, посилюючи торговий тиск на Москву.
Про це пише Reuters.
“Wartsila призупинила всі поставки та продажі в РФ та Білорусь через війну в Україні”, - сказав представник компанії.
Зокрема, припинено навчання з використання двигунів та суднових технологій для російських компаній.
MAN Energy Solutions також призупинила навчання з використання свого обладнання в Росії, повідомили два джерела видання. Речник компанії заявив, що компанія "на 100% виконує введені санкції".
"Всі існуючі контракти та замовлення, пов’язані з Росією, мають переглядатися в кожному окремому випадку", - сказано у заяві MAN Energy Solutions.
Нагадаємо, працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.
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