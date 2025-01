Прорив фронту аж до Дніпра: Годжес зважив можливості росіян

У Росії на сьогодні немає великих бронетанкових з’єднань, мобільних формувань, які могли б прорвати українську оборону і зайти на 70 км у тил.

Таку думку військовий експерт і колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес висловив у свіжому інтерв’ю подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB.

Годжес оцінив загрозу масового прориву на фронті російських військ.

"Начебто немає великих бронетанкових з’єднань, мобільних формувань, які могли б прорвати українську оборону і використати це, щоб зайти на 30, 40, 60, 70 кілометрів у тил українських захисників – так, як їхні діди зробили б проти німецького Вермахту у 1943-му, 44-му і 1945-му роках", – пояснив експерт.

Він уточнив, що для цього ворогу потрібні навчені організації, які мають матеріально-технічне забезпечення, можуть йти в ногу з рухомими формуваннями, які мають належне повітряне прикриття тощо.

"Нічого з цього не існує. І я думаю, що саме тому співробітники українського Генерального штабу почувалися достатньо впевнено ще в серпні, щоб розпочати контрнаступ на Курськ, бо бачили, що росіянам не вдасться прорватися й розбити українських захисників у районі Покровська", – зауважив Годжес.

Бої за Покровськ

Він додав, що зараз середина січня 2025 року. Минуло 11 місяців після того, як росіяни захопили Авдївку, і не змогли закрити 65, 60 км до Покровська.

"Неприємно бути солдатом, який сидить в окопі або воює у Покровську та навколо нього, безсумнівно, але це на тактичному рівні. І я просто не бачу можливості у росіян використати будь-який успіх, коли вони захоплюють одне з цих зруйнованих міст, робити з ним що завгодно. Я маю на увазі, що коли ваші читачі чи слухачі дивляться на мапу і бачать, де розташований Покровськ і ці міста, це дуже далеко на сході України, і це ціною сотень тисяч жертв", ¬– розповів екскомандувач Сухопутних сил США в Європі.

Він також висловив свою думку про той факт, що російська армія за рік захопила 3600 кв. км української території.

"Коли я чую, боже мій, росіяни захопили приблизно 3600 квадратних кілометрів, я думаю, ну, це звучить як багато. Ну, зачекайте хвилинку, це коробка розміром 60 кілометрів на 60 кілометрів, або для таких людей, як я, які використовують милі, це коробка приблизно 30 миль на 30 миль. Це не так багато за рік", – запевнив Годжес.

Він також звернув увагу, що це було в період, коли існувала величезна прогалина в американській підтримці щодо артилерійських боєприпасів.

Чи є загроза прориву ворога аж до Дніпра?

За оцінками військового експерта, загрози масового прориву російських військ аж до Дніпра немає.

"Я думаю, що українці усвідомлюють, що загрози масового прориву формування, яке мчить аж до Дніпра, немає. Просто читаючи та слухаючи людей, які це знають, я припускаю, що їм, ймовірно, також знадобиться якийсь резерв озброєнь, щоб використати будь-який прорив, який вони матимуть", – сказав Годжес.

Він пояснив, що навіть якщо ворог і проламає українську оборону, то не зможе проскочити у тил і спричинити там проблеми.

"Я маю на увазі те, що ви бачите, як росіяни використовують гольфкари та пікапи, і шукають, намагаються знайти, намагаються пройти дорогу. Давайте просто припустимо, що одна з цих атак величезною ціною справді спричинила пролом в українській обороні. Знаєте, в ідеалі ви б хотіли мати бойову групу, механізований бронетанковий батальйон з мобільною артилерією тощо, який міг би потім проскочити через це і потрапити в тил, де немає самих захисників. І тоді можна справді почати спричиняючи проблеми в тилу, якщо у вас є достатньо сил для цього, і ви можете підтримувати його самостійно, перш ніж він буде знищений", – розповів екскомандувач Сухопутних сил США.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що росіяни продовжують спроби прорвати оборону у районі Покровська. Водночас, переконаний він, у наступ на Дніпро ворог не піде.

