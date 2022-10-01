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"Провів операцію зі згортання": ЗСУ ліквідували російського старшого лейтенанта (фото)

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"Провів операцію зі згортання": ЗСУ ліквідували російського старшого лейтенанта (фото)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російська армія втрачає своїх бійців на фронті.

Під час війни РФ проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Віктора Юрченка.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анаталій Штефан (Штірліц) у Телеграм.

"Лейтенант Віктор Юрченко успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зазначив військовий.

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Раніше стало відомо, що в Україні ліквідували російського полковника, лейтенанта та двох старших лейтенантів.

Загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії агресорки Росії станом на 1 жовтня становить 59 610. За добу ліквідовано ще 530 окупантів. Дані уточнюються. Найбільших втрати противник протягом минулої доби зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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