"Провів операцію зі згортання": ЗСУ ліквідували російського старшого лейтенанта (фото)

Російська армія втрачає своїх бійців на фронті.
Під час війни РФ проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Віктора Юрченка.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анаталій Штефан (Штірліц) у Телеграм.
"Лейтенант Віктор Юрченко успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зазначив військовий.
Раніше стало відомо, що в Україні ліквідували російського полковника, лейтенанта та двох старших лейтенантів.
Загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії агресорки Росії станом на 1 жовтня становить 59 610. За добу ліквідовано ще 530 окупантів. Дані уточнюються. Найбільших втрати противник протягом минулої доби зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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