Провів "спецоперацію" у своїй голові: український нардеп відреагував на заяви Лукашенка

Українські розвідники повністю контролюють ситуацію в Україні.
Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито "проведення спецоперації в Україні". Він зазначив, що нічого подібного в Україні не було.
Про це він сказав під час телемарафону UAразом.
"Спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, народилася і була проведена в голові Лукашенка. Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано", – заявив нардеп.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів "спецоперацію" в Україні. Більше того, він пригрозив "відповісти по-іншому".
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