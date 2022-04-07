Провів "спецоперацію" у своїй голові: український нардеп відреагував на заяви Лукашенка

Українські розвідники повністю контролюють ситуацію в Україні.

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито "проведення спецоперації в Україні". Він зазначив, що нічого подібного в Україні не було.

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Про це він сказав під час телемарафону UAразом.

"Спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, народилася і була проведена в голові Лукашенка. Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано", – заявив нардеп.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що провів "спецоперацію" в Україні. Більше того, він пригрозив "відповісти по-іншому".

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