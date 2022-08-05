Проводили повітряну розвідку та гатили по населеним пунктам: яка оперативна обстановка на Харківському напрямку

Окупанти на Харківському напрямку гатять по населених пунктах з різного озброєння.

Росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної систем райони шисти населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів. Безпілотними літальними апаратами провів повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепіля”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові готуються до початку надзвичайно активної фази війни.

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