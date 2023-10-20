"Проводили секретні операції": у ГУР розкрили деталі звільнення острова Зміїний

ГУР заходили на острів Зміїний та зайняли його таким чином, що на той момент противника там не було.

Повернення острову Зміїний - це складний процес, який відбувся, зокрема, завдяки операції за участю ГУР.

Про це офіцер спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Нацик" розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

За його словами, попри те, що росіянам вдалося там закріпитися, їм довелося зрештою "відпустити" острів.

"Потім постало питання контролю над Чорним морем. Контроль над Чорним морем без острова Зміїний як основної бази неможливий, щоб там зберігати, наприклад, додаткові матеріали, які нам можуть знадобитися", - розповів представник ГУР.

Через це, розповідає офіцер, ГУР заходили на острів Зміїний та зайняли його таким чином, що на той момент противника там не було.

Також читайте Байден звернувся до американців із закликом підтримати Україну та Ізраїль: що він сказав

"Показавши свою присутність після першого разу, як ми зайняли острів Зміїний, вони там літали як у себе вдома. Після перших запусків ракет зі "Стінгерів" вони зрозуміли, що ми там є, і постійно після того вже не літали. Зараз вони запускають по острову ракети десь із 30-50 кілометрів", - додав офіцер ГУР.

Також командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР "Артан" Олександр "Лютий" розповів подробиці спецоперації зі звільнення "вишок Бойка".

Тим часом росіяни продовжують скидати бомби на Зміїний.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.