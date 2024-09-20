Проводитиме мобілізацію: як Росія планує збільшити армію

Російських чоловіків приваблюють високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти.

Щоб збільшити армію на 180 тисяч військових, Росія проводитиме мобілізацію.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 військовий оглядач, полковник запасу сухопутних військ ЗС Латвії, депутат парламента Ігор Раєв.

"Чи Росія проводитиме мобілізацію, щоб продовжувати війну? Відповідь, на жаль, так. Тому що ми розуміємо, що РФ свою агресію не зупинить. Навряд чи нестача солдат вплине на політичні рішення режиму. Але треба розуміти, що ситуація на фронті складна. Російським військам потрібні додаткові сили", – зазначив він.

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Раєв додав, що мобілізація у Росії не є популярною. Однак щоб набрати 180 тисяч нових військових, як передбачав указ президента Росії, їх треба мобілізувати. Тож нині росіяни набирають цих людей таємно. Це ті військові, які підуть воювати в Україну.

Нагадаємо, до кінця 2024 року Росія оголосить нову хвилю мобілізації на тлі великих втрат, але планує провести її таємно. Російських чоловіків приваблюють високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти.

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