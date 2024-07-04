Проводять фронтальні атаки, просто б'ють в лоб: офіцер ЗСУ розповів про зміну тактики ворога

За словами офіцера, російські окупанти не полишають намірів повністю захопити Вовчанськ і прикладають для цього багато зусиль.

На фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках.

Про це повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі телемарафону.

"Це і Макіївка, і Спірне, і Часів Яр, тобто на цих напрямках збільшилась кількість бойових зіткнень і штурмових дій противника за останній період часу", – зазначив він.

За словами військового, на Харківському напрямку точаться бої на рубежі Вовчанську.

"Вони проводять такі фронтальні атаки, просто б'ють в лоб великою кількістю особового складу за підтримки оперативно-тактичної авіації. Тобто у них дуже велика кількість такої авіації на цьому напрямку, велика кількість керованих авіабомб. Тому там, де вони не можуть захопити якусь позицію, спостережний пост або взводний опорний пункт,то вони просто його знищують великою кількістю вильотів оперативно-тактичної авіації, котра скидає велику кількість керованих авіабомб на голови наших захисників", – зазначив він.

За словами офіцера, російські окупанти не полишають намірів повністю захопити Вовчанськ і прикладають для цього багато зусиль, зокрема, туди були стягнуті спецпідрозділи РФ, по українських позиціях били великою кількістю боєприпасів, а також була значна кількість вильотів оперативно-тактичної авіації.

"Не можна сказати, що це найголовніший напрямок ворога. Тому що у нас є такі важливі напрямки як Часів Яр, Лиманський і Куп'янський напрямок", – додав він.

За даними офіцера, у Липцях після масованих ударів оперативо-тактичної авіації, ворог знову починає пробувати штурмувати підрозділи Сил оборони.

"Коли вони впираються, то вони застосовують тактику випаленої землі – скидають велику кількість вибухових речовин на голови бійців Сил оборони. Там були масовані авіанальоти, масовані артилерійські удари і зараз знову продовжують відправляти свою піхоту на штурмові дії. Але на тому напрямку противник успіху не має, наші підрозділи там тримають рубежі і не дають ворогу просуватися вглиб Харківщини та населеного пункту Липці", – розповів Віталій Литвин.

Нагадаємо, ЗСУ відбили позиції біля Глибокого на Харківщині.

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