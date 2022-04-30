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Проводять перегрупування, готуються та намагаються атакувати: в Генштабі розповіли про жалюгідні потуги ворога

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Проводять перегрупування, готуються та намагаються атакувати: в Генштабі розповіли про жалюгідні потуги ворога

Associated Press

На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.

На Запорізькому напрямку противник проводить перегрупування , здійснює нарощування підрозділів артилерії з метою продовження наступу.

Про це 30 квітня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, на Таврійському напрямку ворог продовжує демонстративні дії з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

"На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області. 

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ.

На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.

Як повідомлялось, Білорусь укріплює свої території в Брестській і Гомельській областях поблизу українського кордону. Ймовірно країна збирається здійснити провокації в цих прикордонних районах.

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