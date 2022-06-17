Проводять повітряну розвідку та обстрілюють території: що окупанти роблять на Південнобузькому напрямку

Російські окупанти на Південнобузькому напрямку проводили повітряну розвідку беспілотниками.
Мета росіян - виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії.
Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.
“З метою стримування наших підрозділів окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що Росія ракетами обстріляла приватне підприємство на Харківщині.
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