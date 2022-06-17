Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Проводять повітряну розвідку та обстрілюють території: що окупанти роблять на Південнобузькому напрямку

Дата публікації
Перегляди
213
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Проводять повітряну розвідку та обстрілюють території: що окупанти роблять на Південнобузькому напрямку

Фото: Associated Press

Російські окупанти на Південнобузькому напрямку проводили повітряну розвідку беспілотниками.

Мета росіян - виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

“З метою стримування наших підрозділів окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія ракетами обстріляла приватне підприємство на Харківщині.

Читайте також:

Приїхав і вже поїхав: Ігор Жовква про візит Джонсона

Приїхав і вже поїхав: Ігор Жовква про візит Джонсона
Наступна публікація