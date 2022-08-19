Проводять розвідку, навчання та ведуть обстріли: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Росіяни не припиняють авіаційни та ракетні удари по цивільних об’єктах на всій території Україні. Водночас на Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Також читайте Лукашенко запевнив, що не нападатиме на Україну та не обстрілюватиме мирні міста

Як зазначається, армія та військово-повітряні сили Білорусі проводять навчання підрозділів. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

“На Сіверському напрямку зі ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну та військової інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині. На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що окупанти намагалися покращити тактиче положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.

Нагадаємо, що в Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет.

Читайте також: