Проводять розвідку, навчання та ведуть обстріли: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Російські окупанти не припиняють обстрілювати цивільні об’єкти на території України.
Росіяни не припиняють авіаційни та ракетні удари по цивільних об’єктах на всій території Україні. Водночас на Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, армія та військово-повітряні сили Білорусі проводять навчання підрозділів. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.
“На Сіверському напрямку зі ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну та військової інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині. На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що окупанти намагалися покращити тактиче положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.
Нагадаємо, що в Харкові на одній з зупинок з’явилося перше укриття від російських бомб та ракет.
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