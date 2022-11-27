"Проводять розвідку": у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як окупанти готуються до ракетних атак

Наразі Росія продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, для нових атак. Однак високоточних ракет, які б'ють по енергетиці, сьогодні у РФ залишилось не так вже й багато.



Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

З його слів, напередодні нового удару загарбники повинні проаналізувати наслідки попередньої атаки та визначитися, куди вони будуть бити. А на це потрібен час. Крім того, навряд чи ворог може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що він витрачає.



Також на підготовку, а відтак і частоту масованих ударів впливають й погодні умови. Вони мають значення, наприклад, для підняття авіації та безпосередньо фіксації обстрілів з повітря.

"Вони проводять від обстрілу до обстрілу відповідну розвідку, де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули і якомога боляче",

– повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ.



Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що російські терористи готують новий масштабний ракетний обстріл України. Це може статись вже наступного тижня.

"Треба заздалегідь заготовити в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - сказав Арахамія.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Окупанти хочуть під час морозів залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити ЗСУ капітулювати.

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