Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Проводяться мобілізаційні навчання: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Дата публікації
Перегляди
505
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Проводяться мобілізаційні навчання: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Фото: Володимир Зеленський

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Військові Білорусії продовжують прикривати білорусько-український кордон. 

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. З військовими комісаріатами окремих областей проводяться мобілізаційні навчання, де відпрацьовуються питання оповіщення та комплектування військових частин”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ зупинили наступ РФ біля південної околиці Лисичанська.

Читайте також:

Швидше за все ми отримаємо статус кандидата в ЄС – Єгор Гордєєв про засідання Європейської Ради

Швидше за все ми отримаємо статус кандидата в ЄС – Єгор Гордєєв про засідання Європейської Ради
Наступна публікація