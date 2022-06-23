Проводяться мобілізаційні навчання: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Військові Білорусії продовжують прикривати білорусько-український кордон.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. З військовими комісаріатами окремих областей проводяться мобілізаційні навчання, де відпрацьовуються питання оповіщення та комплектування військових частин”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що ЗСУ зупинили наступ РФ біля південної околиці Лисичанська.
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