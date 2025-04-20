"Проводимо оборонну операцію і реагуємо на атаки противника": український військовий про "перемир'я"

Українські військові / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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Українські захисники у ніч проти 20 квітня 2029 року проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів, заявив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції (в контексті оголошеного Путіним так званого "перемир’я" — ред.)", — розповів Волошин.

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За його словами, захисники відповідатимуть на дії російської армії, у випадку порушеного росіянами оголошеного ними ж "перемир'я".

"Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що, попри оголошене 19 квітня президентом Росії Володимиром Путіним Великоднє «перемир’я», на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія.