Провокація і подальше вторгнення: у США розкрили плани Кремля і назвали терміни

Провокація і подальше вторгнення: у США розкрили плани Кремля і назвали терміни

Військове вторгнення Росії до України може розпочатися від середини січня до середини лютого.

Росія планує здійснити військове вторгнення до України орієнтовно у середині січні — середині лютого цього року. Перед цим Кремль задумав здійснити масштабну провокацію, щоб звинуватити українських військових і виправдати агресію.

Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує CNN.

Провокація і вторгнення

"Наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія хоче отримати можливість сфабрикувати привід для вторгнення. Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони знову готують цей сценарій", — зазначає радник Байдена.

За словами Саллівана, у США є докази того, що росіяни навчаються веденню війни в умовах великих міст та використанню вибухівки для здійснення диверсій проти власних сил.

Радник глави Білого дому зазначив, що у США є інформація, яка свідчить про те, що Росія вже підготувала групу оперативників для проведення операції під "фальшивим прапором" на Сході України.

"Російські військові планують розпочати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може розпочатися від середини січня до середини лютого", — сказав він. Салліван попередив, що агресія РФ проти України призведе до "масових порушень прав людини та військових злочинів".

Він пообіцяв, що протягом наступної доби адміністрація президента США поділиться з пресою деталями цього російського плану.

Речниця Білого дому Джен Псакі і прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердили, що США дійсно володіють даними про плани Кремля здійснити провокації в Україні, які стануть приводом для подальшого вторгнення.

Войовничість росЗМІ

У США звернули увагу, що в росЗМІ почали налаштовувати російськомовну аудиторію до вторгнення, зокрема наголошуючи на розповідях про начебто погіршення прав людини в Україні та посилення войовничості українських лідерів.

Дані ГУР України

У головному управлінні розвідки Міноборони підтверджують дані західних партнерів, Росія готує провокації проти своїх військових, аби звинуватити Україну. Про це йдеться 14 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Розвідники очікують, це провокація може статися взагалі у невизнаному Придністров'ї. За інформацією розвідників, провокацію можуть організувати на артскладах у селі Колбасна — це один з найбільших арсеналів у Європі. Росіяни там зберігають 20 тисяч тонн снарядів.

Провокація у Києві?

Російські диверсанти чи провокатори можуть влаштувати провокаційний інцидент у Києві, який може стати приводом до державного перевороту. Про це пише газета The New York Times з посиланням на чиновників в адміністрації Байдена, які побажали залишитися анонімними.

Реакція Росії

У Кремлі традиційно заперечують, що мають хоч якісь плани щодо вторгнення до України. У відповідь на повідомлення Саллівана, пресссекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що "такі заяви носять голослівний характер".

Про це інформує ТАСС.

"Досі всі ці заяви мали голослівний характер і нічим не були підтверджені", — сказав речник Путіна.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау на засіданні сказав, що ризик війни в Європі є найбільшим за 30 років.

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