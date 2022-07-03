Провокація не вдалась: Бєлгород атакували ракетами "Панцир", яких Україна не має на озброєнні

Провокація не вдалась: Бєлгород атакували ракетами "Панцир", яких Україна не має на озброєнні

У ніч проти 3 липня у російському Бєлгороді пролунали вибухи.

У ніч проти 3 липня у російському місті Бєлгород поблизу кордону з Україною пролунали вибухи.

Росіяни, як завжди, звинуватили в цьому Україну. Однак блогер Денис Казанський, назвав це черговою провокацією, навівши факти.

Доказом стало те, що в будівлях Бєлгорода, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1". На озброєнні в України такої техніки немає.

"Очевидно, що це просто провокація і брехня. Насправді здетонував російський склад боєприпасів, а вже від нього снаряди полетіли до порожніх будинків, де не було жодних мешканців. А російська влада заплатила спеціально найнятим акторам, щоб вони прикинулися вбитими та пораненими від вибухів", - іронізує блогер.

Казанцев припускає, що у російських військових щось не туди спрацювало і ракети полетіли зовсім не туди, куди планувалося. Це вже було в тимчасово окупованому Алчевську.

Жителі Бєлгорода стали жертвами своїх же військових.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня мешканці Бєлгорода, розташованого за 40 кілометрів від кордону з Україною, повідомили про кілька нічних вибухів.

Губернатор міста В’ячеслав Гладков повідомив, що на даний момент відомо про чотирьох постраждалих, дві особи доставлені до лікарні: чоловік та дитина 10 років. Двох людей оглянуто на місці. Наразі є інформація про трьох загиблих.

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