Провокація спецслужб РФ: росіяни намагалися провести розмову від імені прем’єра України з гендиректора Bayraktar - ГУР (відео)

Головне управління розвідки МО України зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара. Розмова велась нібито від імені прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Так, російські спецслужби намагаються освоїти технологію deepfake, яка базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі.

"Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar Defence, яка виробляє відомі безпілотники "Байрактар", Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake. Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar". Відтак, і відповідати на питання: "а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?", - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужб, метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.

Виробництво "Байрактарів" в Україні

В Україні вже скоро почнуть налагоджувати виробництво "байрактарів". Проєктування української філії Baykar Makina вже перебуває на фінальній стадії. В Україні планується не лише виробництво знаменитих БПЛА, а й науково-технічна частина.

Також нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в рамках робочого візиту до Туреччини зустрівся з керівниками компанії Baykar.

Сторони обговорили поточні й майбутні проекти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України.

Гендиректор компанії Baykar також заявив, що вона не продаватиме Росії "Байрактари", яку б суму їй не пропонували.

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