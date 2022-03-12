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Провокація у Білорусі і ракетні удари у Дніпрі і Західній Україні: підсумки 16-ї доби війни

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Провокація у Білорусі і ракетні удари у Дніпрі і Західній Україні: підсумки 16-ї доби війни

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Окупанти поки що заспокоїлися на Поліському напрямку біля Києва і займаються відновленням боєздатності та перегрупуванням військ.

У Генеральному штабі ЗСУ підвели підсумки шістнадцятої доби війни з Росією. 

Так, противник продовжує вести наступальну операцію проти України. Окупанти безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. На тимчасово захоплених територіях відбуваються антиросійські мітинги.

Провокації у Білорусі

Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті ударів на білоруській території ніхто не постраждав.

Ворог здійснив цю провокацію, щоб втягнути збройні сили Білорусі у військову операцію проти України.

Поліський напрямок

Окупанти поки не ведуть наступальних дій. Росіяни продовжують утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Загарбники займаються відновленням боєздатності та перегрупуванням військ.

Сіверський напрямок

Ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках населених пунктів Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках окупанти мають частковий успіх. Загарбники намагається зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю, щоб блокувати Чернігів із південно-західного напрямку.

Слобожанський напрямок

Росіяни зосередили сили в районах Сєверодонецька, Сватового, Купянська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина, але активних наступальних дій не проводять. Вони переміщують резерви до Сум.

Донбас і Південь

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських Маріуполя та Сєвєродонецька.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи противника закріпились в районах Степового, Щербаків та продовжують свою діяльність в районі Гуляй Поля.

Повітря

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ПКС РФ застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у Луцьку, Дніпрі, Івано-Франківську. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет.

Нагадаємо, російські літаки 11 березня атакували білоруську територію на кордоні з Україною. 

© ТСН.ua
ТСН.ua

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