Провокація у Білорусі і ракетні удари у Дніпрі і Західній Україні: підсумки 16-ї доби війни

Окупанти поки що заспокоїлися на Поліському напрямку біля Києва і займаються відновленням боєздатності та перегрупуванням військ.

У Генеральному штабі ЗСУ підвели підсумки шістнадцятої доби війни з Росією.

Так, противник продовжує вести наступальну операцію проти України. Окупанти безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. На тимчасово захоплених територіях відбуваються антиросійські мітинги.

Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті ударів на білоруській території ніхто не постраждав.

Ворог здійснив цю провокацію, щоб втягнути збройні сили Білорусі у військову операцію проти України.

Поліський напрямок

Окупанти поки не ведуть наступальних дій. Росіяни продовжують утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Загарбники займаються відновленням боєздатності та перегрупуванням військ.

Сіверський напрямок

Ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках населених пунктів Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках окупанти мають частковий успіх. Загарбники намагається зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю, щоб блокувати Чернігів із південно-західного напрямку.

Слобожанський напрямок

Росіяни зосередили сили в районах Сєверодонецька, Сватового, Купянська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина, але активних наступальних дій не проводять. Вони переміщують резерви до Сум.

Донбас і Південь

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських Маріуполя та Сєвєродонецька.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи противника закріпились в районах Степового, Щербаків та продовжують свою діяльність в районі Гуляй Поля.

Повітря

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ПКС РФ застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у Луцьку, Дніпрі, Івано-Франківську. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет.

Нагадаємо, російські літаки 11 березня атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що російські війська готують серію провокацій і готуються завдати авіаударів по низці населених пунктів на території Білорусі.

Згодом стало відомо, що у Білорусі російські окупанти обстріляли ще два населені пункти.

Також українські прикордонники показали відео, як росіяни обстріляли територію Білорусі.

Своєю чергою у Міністерстві оборони Білорусі назвали фейком інформацію про нанесення ракетних ударів по їхній території.

ТСН.ua

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