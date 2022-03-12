Провокація у Білорусі і ракетні удари у Дніпрі і Західній Україні: підсумки 16-ї доби війни

Окупанти поки що заспокоїлися на Поліському напрямку біля Києва і займаються відновленням боєздатності та перегрупуванням військ.
У Генеральному штабі ЗСУ підвели підсумки шістнадцятої доби війни з Росією.
Так, противник продовжує вести наступальну операцію проти України. Окупанти безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. На тимчасово захоплених територіях відбуваються антиросійські мітинги.
Провокації у Білорусі
Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті ударів на білоруській території ніхто не постраждав.
Ворог здійснив цю провокацію, щоб втягнути збройні сили Білорусі у військову операцію проти України.
Поліський напрямок
Окупанти поки не ведуть наступальних дій. Росіяни продовжують утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Загарбники займаються відновленням боєздатності та перегрупуванням військ.
Сіверський напрямок
Ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках населених пунктів Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках окупанти мають частковий успіх. Загарбники намагається зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю, щоб блокувати Чернігів із південно-західного напрямку.
Слобожанський напрямок
Росіяни зосередили сили в районах Сєверодонецька, Сватового, Купянська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина, але активних наступальних дій не проводять. Вони переміщують резерви до Сум.
Донбас і Південь
На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських Маріуполя та Сєвєродонецька.
На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.
Окремі підрозділи противника закріпились в районах Степового, Щербаків та продовжують свою діяльність в районі Гуляй Поля.
Повітря
Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ПКС РФ застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у Луцьку, Дніпрі, Івано-Франківську. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет.
Нагадаємо, російські літаки 11 березня атакували білоруську територію на кордоні з Україною.
- Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що російські війська готують серію провокацій і готуються завдати авіаударів по низці населених пунктів на території Білорусі.
- Згодом стало відомо, що у Білорусі російські окупанти обстріляли ще два населені пункти.
- Також українські прикордонники показали відео, як росіяни обстріляли територію Білорусі.
- Своєю чергою у Міністерстві оборони Білорусі назвали фейком інформацію про нанесення ракетних ударів по їхній території.