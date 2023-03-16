Провокація зі смертями та кров’ю: що готує Кремль на кордоні Білорусі та України

Росія готується до провокації на кордоні України та Білорусі. Кремль переслідує певну мету.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

“Кремль переслідує дуже просту мету: вони хочуть спровокувати Білорусь на безпосередню участь у військових діях. Тобто щоб розкрити ще одну гарячу точку на наших кордонах. Це дуже важливо для них, тому що вони не можуть нічого зробити з лінією фронту, вона не піддається їхнім зусиллям. Вони думають, що якщо відкриють другий-третій фронт в Білорусі, Придністров’ї, це якимось чином їм допоможе. Наскільки готова Білорусь до цього, невідомо. Риторика може бути будь-яка, але чи готові білоруси безпосередньо вмирати за Путіна чи Лукашенка?” - каже Віктор Ягун.

Також він додав, що зараз росіяни можуть створити якесь “криваве місиво” - спалити хату якогось чиновника, захопити школу.

“Одностроїв у них вистачає. Вони вже продемонстрували, що декілька разів намагалися у наших одностроях здійснити якісь провокації на лінії фронту. Їм це не вдавалося. Можливо, спробують десь подалі в глибині. В Росії їм це не вдалося. Можливо, вони думають, що в Білорусі їм вдасться зробити якусь провокацію зі смертями, кров’ю, якимось екшеном. Якщо буде реалізація в прямому ефірі, то це однозначно провокація. Тому що такі речі не відбуваються під камерою пропагандистів. Все, що могла зробити Україна, це оприлюднити інформацію, таким чином зірвавши плани ворога. Я думаю, що вони не полишили цих планів. Можливо, вони їх модернізують. Але те, що провокація має відбутися в найближчі тижні, це однозначно”, - наголосив колишній заступник голови СБУ.

Нагадаємо, що російські окупанти хочуть зробити провокацію на кордоні з Україною. Залученим до цього буде пропагандист Соловйов.

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