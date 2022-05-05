Провокації у Придністров'ї і Білорусі, наступ на Донбасі та ракетні удари по залізницях: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Провокації у Придністров'ї і Білорусі, наступ на Донбасі та ракетні удари по залізницях: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Триває 71 доба героїчної боротьби України з російськими загарбниками. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Зокрема, ворог не припиняє застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення та продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.

Про те, яка ситуація на фронті станом на вечір 5 травня, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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Ситуація у Білорусі та так званому Придністров'ї

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Одночасно, провокує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території республіки Білорусь. Здійснює перегрупування, вживає заходів з поповнення боєприпасів та пального. Намагається покращити тактичне положення своїх військ.

Окупанти продовжують красти аграрну продукцію України

На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств. Тривають звинувачення російською стороною Уряду України у створенні гуманітарної катастрофи на підконтрольній окупантам території. Також, загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим мешканцям.

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Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У збройних силах республіки білорусь відмічено приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності з метою перевірки. На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

Слобожанщина

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів. У зв’язку з постійними санітарними втратами особового складу, противник здійснює нарощення системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. На базі Куп’янської міської лікарні окупантами було облаштовано шпиталь.

Ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має. Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації.

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Донбас

На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.

Південь України

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

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