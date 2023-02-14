Провокації в несподіваних місцях: експерт розповів, що задумала РФ до 24 лютого

У росіян нічого не виходить на фронті, каже експерт.

Російська армія може готувати провокації до річниці повномасштабного вторгнення і не лише в Україні. Великий новий наступ РФ є малоймовірним.

Таку думку висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в коментарі 24 Каналу.

На його думку, якби російські загарбники могли здійснити потужні наступальні дії, то давно вже зробили б це.

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"Росіяни намагаються зробити усе можливе, але поки в них не виходить", – сказав Гетьман.

Експерт вважає, що окупантам наразі нічого не лишається як вдатися до провокацій на річницю вторгнення 24 лютого. За його словами, це цілком у стилі Росії - не може досягнути переваги на полі бою, тому переходить на ракети.

"Росіяни можуть атакувати прикордонні регіони ракетами С-300 та С-400, які не є високоточними і далекобійними, але їх залишилося дуже багато", – висловився Олексій Гетьман.

Військовий експерт також припускає, що Росія може готувати провокації у Придністров'ї, а також на кордоні з Польщею чи Литвою.

Натомість, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, для нинішніх керівників Росії, які є ментальними вихідцями з Радянського Союзу, важливо мати хоча б якісь досягнення до певних сакральних дат. Тому цілком ймовірно, що новий наступ може розпочатися саме 24 лютого.

Своєю чергою, військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь переконаний, що Росія не зможе повторити такий самий масштабний наступ на територію України, як це було 24 лютого 2022 року, проте Путін ймовірно вимагає від окупантів захопити Донецьку та Луганську області.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що наступна масована атака російських окупаційних військ може припасти на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

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