Провокації з території Білорусі: що загрожує Україні і якою буде відповідь ЗСУ — прогноз експерта

Повторне вторгнення російських військ з території Білорусі є малоймовірною, але існують інші загрози з боку режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це говорив у коментарі “24 каналу” військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

На території своєї держави-сателіта Російська Федерація все ще тримає літаки, "Іскандери" та іншу військову техніку.

Однак, за словами Світана, ракетні комплекси "Іскандер" розміщені ближче до польського кордону, тому очевидної загрози вони не становлять.

На його думку, існує гіпотетична можливість, що російська авіація буде здійснювати бойові вильоти, не заходячи в повітряний простір України.

“Максимум авіація може використовуватися для скидання коригованих авіабомб, справді в прикордонних областях може бути проблема із застосуванням авіації”, – зазначив військовий експерт.

Але перед тим, як зважитися на такі агресивні дії, вважає Роман Світан, режим Лукашенка повинен оцінити ймовірні наслідки від них.

“Як мінімум, може йтися про удари у відповідь українськими військами, тоді Білорусь може залишити без світла, газу, палива та іншого, що зараз відбувається на території Росії. Лукашенко чудово це розуміє і навряд чи піде на такі ризики”, - переконаний експерт.

Нагадаємо, у Білорусі раптом заявили про черговий етап перевірки бойової готовності своїх збройних сил.

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