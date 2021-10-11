Провокують вогонь у відповідь: бойовики на Донбасі застосовують заборонене озброєння

Провокують вогонь у відповідь: бойовики на Донбасі застосовують заборонене озброєння

Протягом доби зафіксовано десятт порушень "тиші".

Протягом минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська десять разів порушували режим припинення вогню: двічі було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 11 жовтня.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь", - повідомили у штабі.

Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс. У напрямку Причепилівки - двічі було здійснено обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського ворог обстріляв чотири рази позиції ООС, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. У районі Попасної - двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. Ймовірно, "Орлан-10".

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомили в ООС, а також наголосили: на збройні провокації противника бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повіломлялося, Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний. Тривають консультації з пошуку іншої локації.

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