Провокують вогонь у відповідь: бойовики на Донбасі застосовують заборонене озброєння

Протягом доби зафіксовано десятт порушень "тиші".
Протягом минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська десять разів порушували режим припинення вогню: двічі було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 11 жовтня.
Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс. У напрямку Причепилівки - двічі було здійснено обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новотошківського ворог обстріляв чотири рази позиції ООС, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. У районі Попасної - двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. Ймовірно, "Орлан-10".
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомили в ООС, а також наголосили: на збройні провокації противника бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Як повіломлялося, Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний. Тривають консультації з пошуку іншої локації.