"Прояв доброї волі": українські десантники збили ворожий штурмовик Су-25

Українські десантники 24 липня збили ворожий штурмовик Су-25.
Українські захисники збили з переносного зенітно-ракетного комплексу броньований російський літак Су-25.
Про це повідомили в пресслужбі десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як стало відомо, військові протиповітряної оборони 25 окремої повітряної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збили з ПЗРК “Ігла” російський штурмовий броньований літак Су-25 “Грач”.
“Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”. Смерть російським окупантам. ДШВ – завжди перші. Слава Україні”, - наголосили в пресслужбі десантно-штурмових військ.
Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.
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