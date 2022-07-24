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"Прояв доброї волі": українські десантники збили ворожий штурмовик Су-25

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"Прояв доброї волі": українські десантники збили ворожий штурмовик Су-25

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Українські десантники 24 липня збили ворожий штурмовик Су-25. 

Українські захисники збили з переносного зенітно-ракетного комплексу броньований російський літак Су-25. 

Про це повідомили в пресслужбі десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як стало відомо, військові протиповітряної оборони 25 окремої повітряної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збили з ПЗРК “Ігла” російський штурмовий броньований літак Су-25 “Грач”.

“Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”. Смерть російським окупантам. ДШВ – завжди перші. Слава Україні”, - наголосили в пресслужбі десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

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