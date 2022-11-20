Кулеба відреагував на сюжет пропагандистів, у якому вони закликали продовжувати бити по критичній інфраструктурі

Росія продовжує розповсюджувати через пропагандистські канали геноцид - самі ж підтверджують, що обстрілюють критично важливу інфраструктуру України.

Росія продовжує розпалювати геноцид на російському державному телебаченні. РФ визнає, що гатить по критичній інфраструктурі нашої держави.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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“Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні в розпалі. Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена”, - розповів Дмитро Кулеба.

Також він додав відео одного з російських пропагандистських телеканалів, в якому мова йде про те, що окупанти “почали бити по підстанціям, ТЕЦ, а також по газовій інфраструктурі”.

“Зрозуміло, до чого це може призвести Україну. Удари відплати – прояви нашої святої ненависті. Вони сидітимуть без газу, світла та всього”, - сказав один із пропагандистів в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак запеввнив, що російська влада офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів.

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