Проявили "жест доброї волі": путінська партія "Єдина Росія" втекла з окупованого Херсона

Ця партія діяла на території українського Херсона для підготовки до псевдореферендуму.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Обстріл Антонівського мосту, який був своєрідною "дорогою життя" для окупантів у тимчасово окупованому Херсоні крім логістичного, мав і великий психологічний ефект. Першою з українського міста, – що символічно, втекла "Єдина Росія". Путінська партія пояснила це тим, що більше не може здійснювати в ньому свою "гуманітарну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій зазначає, що метою "єдиноросів" була підготовка до фейкового референдуму в тимчасово окупованому Херсоні, вони не займались жодною гуманітарною діяльністю. Там додають, що очікується, що вже скоро Херсон покинуть "гауляйтери" Стремоусов і Сальдо.

Нагадаємо, ЗСУ зможуть звільнити Херсон та територію навколо нього до кінця вересня. Таку заяву зробив експосадовець міністерства оборони США, старший науковий співробітник CNAS Кріса Догерті.

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