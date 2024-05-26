"Проявіть ваше лідерство в наближенні миру": Зеленський звернувся до Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президентів Джо Байдена і Сі Цзіньпіна напередодні саміту миру, який пройде у Швейцарії. Він наголосив, що Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною.

Відео зі зверненням, записане у Харкові на фоні друкарні, по який РФ завдала удару 23 травня, президент опублікував у Telegram.

"Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути. Разом зі Швейцарією ми готуємо такий Саміт. 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже понад 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки (друкарня у Харкові - ред.), згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами", - сказав президент у своєму зверненні.

Глава держави наголосив, що зусилля світової більшості – це найкраща гарантія виконання зобов’язань.

"Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", - додав Володимир Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ із обстріляного ХАРКОВА звернувся до ЛІДЕРІВ СВІТУ

Нагадаємо, США наразі не можуть підтвердити особисту участь президента Джо Байдена у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

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