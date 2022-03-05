Пройдуть тренування та поповнять лави захисників: перші добровольці з Бельгії вже вирушили до України

Пройдуть тренування та поповнять лави захисників: перші добровольці з Бельгії вже вирушили до України

Переважна більшість людей, що звертаються до посольства і пропонують допомогу у захисті України, мають військовий «бекграунд».

Перші добровольці, які виявили бажання захищати Україну від російської агресії та звернулися до нашого Посольства в Бельгії, вже відбули в Україну, де пройдуть відповідне тренування та поповнять лави захисників.

Про це повідомила друга секретарка Посольства України в Королівстві Бельгія Владислава Литяга, пише "Укрінформ".

«Станом на сьогодні 84 особи виявили бажання захищати Україну від російської агресії. Серед них – не лише громадяни Бельгії, але й італійці, французи, мароканець, люди з Латвії, Грузії, Польщі та навіть з Бразилії. Є також добровольці з України, але вони переважно їдуть додому своїм ходом. З цих 84 людей 39 вже пройшли співбесіду та відповідають необхідним критеріям. Ми організовуємо для них транспортування автотранспортом. Раніше так були відправлені в Україну 8 добровольців, сьогодні відбувають ще п’ятеро», - розповіла Литяга.

За її словами, переважна більшість людей, що звертаються до посольства і пропонують допомогу у захисті України, мають військовий «бекграунд». З кожним з них проводиться індивідуальна робота з оцінки готовності та оформлення необхідних документів.

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Після цього всі вони прибувають на кордони Польщі з Україною, де вже входять у контакт з українськими військовими, які надають їм можливість пройти необхідне тренування, яке є обов’язковим перед відправленням на фронт.

«Посольство вже у перші дні з початку війни оголосило про збір гуманітарної, військової та медичної допомоги. На базі посольства було створено гуманітарний хаб, куди усі бажаючі звозили за переліком все необхідне.Станом на зараз ми перенесли цей хаб до Брюссельського Експоцентру, оскільки приміщення посольства було повністю завалене речами та гуманітарною допомогою. Ми вже не могли її зберігати, хоча кожного дня відправляли величезні вантажівки у бік України», - додала український дипломат.

Як повідомлялось, в Україні запускають сайт fightforua.org, який міститиме всю необхідну інформацію для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.