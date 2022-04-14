"Проєкт біженці": священники РПЦ курують депортацію українців та шпигують у Німеччині

Примусову депортацію українців РПЦ називає "проєктом біженці".

Журналістка Наталія Пахайчук, яка отримала доступ до файлів РПЦ, які зламала хакерська група Anonymous, повідомила, що священники цієї церкви курують примусову депортацію українців до РФ та шпигують у Німеччині.

Про це вона написала у соціальних мережах.

"Читаю пошту РЦП, яку зламали хакери Anonymous. Чого там тільки нема! Наприклад інформація про переміщення депортованих українців. Скільки, куди, як людей везуть від 18 лютого (тоді це називалося евакуація). У них є таблиці, де вказують місткість, процент заповнення, план заповнення місць розміщення біженців", - зауважила журналістка.

Наталія Пахайчук зазначає, що примусову депортацію українців РПЦ називає "проєктом біженці".

"Станом на 30 березня так перевезли пів мільйона українців, з них 100 тисяч дітей. Агресію РФ, благословенну Кирилом, у цих переписках називають "конфликтом на Украине". Окремо хочу звернути увагу і, можливо, застерегти біженців у Німеччині. Тамтешня церква РПЦ на особливому контролі, єпископ Берлінсько-Германський звітує в Москву про деталі "допомоги", яку надають українцям православні церкви у Німеччині", - наголосила журналістка та додала, що для того, щоб отримати доступ до файлів, потрібно скинути запит Anonymous.

Раніше повідомлялось, що хакери, яких пов'язують з угрупованням Anonymous зламали сайт благодійного крила Російської православної церкви.

Нагадаємо, жителів тимчасово окупованого Ізюма на Харківщині російські окупанти примусово вивозять на територію РФ у "фільтраційні табори".

Читайте також: