Проєкт "Хочу найти": росіяни подали до України шалену кількість запитів щодо зниклих безвісти

Україна отримала запити щодо 50 тис. зниклих безвісти російських військових, які подали їхні родичі у межах проєкту "Хочу найти", організованого Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Про це керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко розповів у інтерв’ю "АрміяInform".

До проєкту "Хочу найти" звертаються десятки тисяч родичів безвісти зниклих російських солдатів.

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"Ми виділили для цього спочатку телефонну лінію, а потім зрозуміли, що це окремий проєкт, і він досить масштабний. Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити – понад 50 000 росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас", – розповів Охріменко.

Він повідомив, що нещодавно на закритому засіданні в Держдумі Росії тамтешня політикиня заявила про 48 тис. зниклих безвісти громадян країни. Той, хто проводив засідання, дав вказівки більше нікому не надавати таку інформацію.

За підрахунками України, кількість зниклих безвісти росіян сягає 100 тисяч.

"За нашими підрахунками, у росіян загалом понад 100 000 безвісти зниклих, і це не враховуючи тих, про кого ми вже знаємо, що вони загинули. Дуже багато безвісти зниклих росіян розкидані по наших полях, їхні рештки розносять собаки. Їхня ідентифікація для рф є нецікавою", – розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу.

Він додав, що в РФ не зацікавлені в тому, аби визнавати зниклих безвісти загиблими.

"Їм вигідно вважати військових безвісти зниклими. Командири продовжують за них отримувати грошове забезпечення. Родині нічого не надходить", – пояснив Охріменко.

До слова, в українському Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебувають майже 60 тис. людей.

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